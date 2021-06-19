İskenderun'da oyun salonu ve kafe denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde umuma açık 7 oyun salonu, 5 içkili ve içkisiz kafelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, suç ve suçlularla mücadele amacıyla İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince umuma açık playstation oyun salonları, alkollü ve alkolsüz kafelere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; oyun salonlarında loca şeklinde kapalı odalar oluşturulduğu, odalar içerisine oyun konsolları konulduğu, içeride öğrenciler ve yaşı küçük şahısların bulunduğu, kafe denetimlerde ise yaşı küçük şahıslara alkol sunumu yapıldığı ve kapalı alanlarda sigara içildiği tespit edildi.

İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerlerine gerekli idari işlem uygulandı.