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İskenderun'da ruhsatsız silah operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 adet tüfek, kurusıkı tabanca ve 201 mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 adet tüfek, kurusıkı tabanca ve 201 mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ateşli silahlarla meydana gelen olayların önlenmesi ve bu olaylarda kullanılan silahları polis sorumluluk bölgesine getiren, ticaretini yapan şahıslara yönelik tespit edilen adreslere yaptığı operasyonlarda A.D. isimli şahsın ikametinde; 1 adet ruhsatsız tüfek, 53 adet dolu fişek, 2 adet 7,65 tabancaya ait şarjör, M.A.K. isimli şahsın ikametinde; 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet dolu fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 148 adet dolu fişek ele geçirildi.


Şüpheli A.D. ve M.A.K. ile kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan aranan S.A. isimli şahıs yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

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