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İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.


Gece saatlerinde başlayan sağanak, Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallelerinde etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken Tayfur Sökmen Bulvarı'ndaki alt geçit de sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Sarıseki Deresi de taştı. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de ilçe genelinde çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların hafta boyu süreceği öğrenildi.

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