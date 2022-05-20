İskenderun'da sahil güvenlik botunu bin 930 vatandaş ziyaret etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıldönümü etkinlikleri nedeniyle ziyaret açılan TCSG Komutanlığın sahil güvenlik botunu bin 930 vatandaş ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıldönümü etkinlikleri için İskenderun şehir iskelesine yanaşan Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 102 adlı sahil güvenlik botu sivil vatandaşların ziyaretine açıldı.

10.00-18.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu bin 930 vatandaşın ziyaret ettiği açıklandı.