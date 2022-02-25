İhlas Haber Ajansı

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İskenderun'da sahte içki operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada pet şişelere konulmuş 21 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada pet şişelere konulmuş 21 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte ve kaçak alkollü içki satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan N.D.'nin evinde yapılan aramada 21.25 litre plastik şişelere konulmuş el yapımı içki ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan N.D. hakkında adli işlem yapıldı.

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