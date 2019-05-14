İskenderun'da şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde buluştu

İskenderun, Payas, Belen, Arsuz, Dörtyol ve Erzin ilçelerini de kapsayan şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri onuruna verilen iftar yemeğine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yoğun katılımın olduğu yemekte Kur'anı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar yapıldı. Akşam ezanının okunması ile alanı dolduran binlerce kişi hep birlikte oruçlarını açtı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, “Bu mübarek günün feyzi ile birlikte inşallah memleketimizin gelişmesi yurdumuzun büyümesi devletimizin güçlenmesi için el birliği ile ciddi gayretler ediyoruz çalışıyor çırpınıyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletini dara düşürmek zorda bırakmak diz çöktürmek isteyen uluslararası güçlerin kurmuş olduğu oyunları da bir taraftan bertaraf ediyoruz. Hükümetimizin çok ciddi yatırımları çok ciddi çalışmaları devam etmekte. Birileri ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyetini diz çöktürmeye çalıştıkça Türkiye cumhuriyeti buradan daha da güçlenerek daha da kuvvetlenerek çıkmakta ve milletine hizmet yolunda hızlı adımlarla devam etmektedir. İnşallah gelecek daha güzel olacak daha iyi olacak memleketimiz için milletimiz için hayırlara vesile olacaktır. Bugün şehit yakınlarımız ile gazilerimiz ile birlikte iftar yaptık bu iftarı veren Tosyalı ailesine sonsuz teşekkürler ediyoruz" diye konuştu.

İftar yemeği, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından yapılan iftar yemek duası ile sona erdi.

İftar yemeğine Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye başkanı Fatih Tosyalı İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'ların yanı sıra şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katılım gösterdi.