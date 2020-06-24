İskenderun'da silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay Modern Evler Mahallesinde bir büfe önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silah ve bıçak kullanılan kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.