İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi.

İskenderun'da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Ağır çekimde görüntülenen şimşekler muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.