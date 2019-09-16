İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi, yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.


İskenderun'da etkili olan yağmur sırasında birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.


İskenderunlular, gördükleri manzara karşısında ürkmelerine rağmen unutulmaz bir görsel şölen yaşadılar. Şiddetli yağmur ise şehrin bazı noktalarında su taşkınlarına neden oldu. Özellikle İskenderun Adana karayolunun bir kısmı yağmur nedeni ile adeta göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.