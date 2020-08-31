İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da tarihi eser ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 adet insan heykeli, 3 adet sikke ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 adet insan heykeli, 3 adet sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.


İskenderun KOM Grup Amirliği Ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, İskenderun Ağır Bakım yakınlarındaki trafik ışıklarında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen insan heykeli ile 3 adet sikke ele geçirildi.


İsmi açıklanmayan araç sürücüsü şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.