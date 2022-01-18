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İskenderun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan araştırma ve çalışmalarda İskenderun'da durdurulan A.K.A. ve A.A.'nın araçlarında yapılan aramada; Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 206 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.


A.K.A. ve A.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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