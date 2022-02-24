İskenderun'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 21 parça tarihi eser ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma dedektifleri JASAT ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığı suçu kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Pınarbaşı Mahallesinde ikamet eden S.K., N.K. ve F.N. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak istedikleri bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Şüpheliler 4 adet yüzük ve 17 adet sikke ile birlikte yakalandı.

Ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.