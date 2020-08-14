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İskenderun'da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir adet insan heykeli ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir adet insan heykeli ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.


İskenderun KOM Grup Amirliği Ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Nardüzü Mahallesi Arsuz çevre yolu civarında içerisinde 6 kişi bulunan otomobili durdurarak araçta arama yaptı.


Aramada 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu Ö.E.İ., A.K., M.K., M.K., W.A. ile R.B. adlı 6 zanlı gözaltına alındı.

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