İskenderun'da trafik akış yönleri değişti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ana arterler ile bazı caddelerdeki trafik akışında yön değişikliği yapılması sürücülerin tepkisine neden oldu.

Hatay Ulaşım Master Planı 5. Safhası dahilinde çalışmaları tamamlanan, 2018 Ekim ayında trafiğe açılan İsmet İnönü Tayfur Sökmen Meydanı Birleştirilmiş Battı Çıktı projesi ile entegrasyonu sağlanan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla ‘İskenderun Kent Merkezi Sirkülasyon Planı' çerçevesinde trafik akışı yenilendi.

Uygulamaya adaptasyon tabelaya göre uyanlar için sorun olmadığı gözlenirken, eski alışkanlıklara göre trafik akışına dahil olanlar nedeniyle yön değişikliği yapılan birçok caddede çift yönlü giriş yapılması yüzünden tıkanma dikkat çekti.

Şehre giriş Şehit Pamir Caddesi'nden, çıkış güzergahı ise Ulucami Caddesi'nden yapılıyor. Kentin en işlek caddesi olan Şehit Pamir'de trafik durma noktasına geldi. Yolcu minibüslerinin vatandaşı alabilecekleri durakların ters yönde kalması ise trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Sürücüler yapılan yeni düzenleme ile sorunun çözülmediğini eskisinden daha kötü olduğu söylediler.