İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Numune Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda polisten kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinden yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.