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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 31 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 3 bin 693 gram esrar, 101 adet captagon hap, 1 gram da metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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