İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, İstihbarat Grup Amirliği ve Çevik Kuvvet unsurları tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Buluttepe Mahallesinde N. S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1230 adet Captagon hap, Meydan mahallesinde M.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada daralı 2 gram gelen toz halinde skank, daralı 2 gram gelen kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu öğütücü aparat, çeşitli markalarda 23 kutu cinsel içerikli hap, A.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 4 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere karakola götürüldü.