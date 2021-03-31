İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada M.Ö isimli şahsın evinde arama yaptı. Aramada evin farklı yerlerine saklanmış 6 parça halinde 110 gram sentetik kannabinoid maddesi ile evin balkonunda saksılar içerisine ekilmiş 7 adet dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Şüpheli M.Ö. şahıs gözaltına alındı.