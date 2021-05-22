İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskında çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ev ve işyerine baskında çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 gün süren kapsamlı çalışmalar neticesinde 71 şahıs hakkında adli işlemler yapıldı. 1 şahısta ruhsatsız av tüfeği, 1 şahısta çalıntı bisiklet bulundu. Ayrıca 79,35 gram sentetik kannabinoid, 101 adet captagon hap, 27,14 gram metamfetamin, 672,78 gram esrar, 2 adet dişi Hint keneviri, 65,72 eroin, 40,78 gram takoz esrar, 19,60 gram kenevir tohumu, 1 gram toz esrar, 1 gram kokain, 10 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap ile 1 adet ekstasy hap ele geçirildi.


Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan yakalanan 3 zanlıdan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.