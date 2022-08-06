İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 170 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde bulunan S.G.'nin ikametinde yapılan aramada, poşet içerisinde 170 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.G. ile A.H.K. adlı 2 kişi gözaltına alındı.