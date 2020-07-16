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İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına attıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken yol kenarına attıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İskenderun otoyol gişeleri bölgesinde "dur" ihtarına rağmen kaçan bir otomobilin peşine düştü. Kısa süren kovalamacada araçtaki uyuşturucu maddeyi yol kenarına attıkları tespit edilen D.Ö. ve M.E. adlı 2 kişi yakalanırken, yol kenarında yapılan aramada bin 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Olayla ilgili sonradan gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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