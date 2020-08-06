İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu ve cinsel içerikli malzeme bulunduranlara yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslere yapılan operasyonlarda ekipler, 1 kilo 123 gram esrar, 759 uyuşturucu hap, 132 cinsel içerikli hap, 1 cinsel içerikli krem, 1 hassas terazi ile 4 bin 100 lira ele geçirdi. Yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.