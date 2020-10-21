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İskenderun'da uyuşturucu ve asayiş operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 2 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 834 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 2 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 834 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Muradiye Mahallesinde M.A.A. isimli şahsın depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplamda ağırlığı 820 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, Barbaros Mahallesinde Ö.Ö. isimli şahsa ait evde ve yapılan üst aramasında 14 gram esrar maddesi, durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili, M.A.A. ve Ö.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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