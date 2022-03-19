İhlas Haber Ajansı

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İskenderun'da yaralı halde bulunan deniz kaplumbağası tedaviye alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında yaralı halde bulunan deniz kaplumbağası sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında yaralı halde bulunan deniz kaplumbağası sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.


İskenderun Balıkçı Barınağı içerisinde yüzmekte zorlandığı belirlenen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının yaralı olduğunu fark eden balıkçılar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine balıkçı barınağına gelen ekipler, kaplumbağayı denizden çıkarttı. Bota alınan yaralı caretta caretta, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.

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