İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


İskenderun körfezinde gün batımı saatinde kararan hava beraberinde sağanak yağmuru getirdi. Şiddetli yağmur ve dolu yağışı ise İskenderun şehir merkezinde cadde ve sokaklarda su taşkınlarına sebep oldu. Şiddetli yağmur gök gürültüsü ve şimşeklerin ışıltısı yılbaşı gecesini adeta gündüze çevirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.