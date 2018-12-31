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İskenderun'da zabıtadan dilenci denetimi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptı.


Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik yaptıkları denetimlerde çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, vatandaşlardan para veya yardım isteyen, insanların merhamet duygularını istismar eden dilencileri toplayarak zabıta karakoluna götürdü.


Cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilencilerin üzerlerindeki paralara el konularak haklarında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.


Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir. Yapılan denetimler sonucunda toplanan dilenciler Zabıta müdürlüğüne getirilerek yasalar çerçevesinde haklarında işlem yapıldı” diye konuştu.

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