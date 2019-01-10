İskenderun'da zabıtadan gıda denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri vatandaşın huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla gıda denetimlerini sürdürüyor.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda, tatlı, şekerleme imalathaneleri, ekmek fırınları ve marketleri denetimden geçiriyor.

Zabıta ekipleri, denetimleri ağırlıklı olarak, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemelerde bulunduklarını gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelere önce uyarı cezası tekrarlanması halinde cezai işlem uyguladıkları belirtildi.

Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Ayrıca halkımızın maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titiz bir çalışma sürdürüyoruz” dedi.