İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İskenderun'daki cinayete 5 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 20 Mayıs Cuma günü Dumlupınar Mahallesinde Fevzi Parlar (25), adlı şahıs husumetlileri tarafından bıçakla yaralandı. Parlar'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlileri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili Ş.B., E.İ., K.K., Ç.B. ve M.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.