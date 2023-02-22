İskenderun'daki Meydan Mahallesi depremden etkilenenleri ağırlıyor

Hatay'da yaşanan depremde yıkım yaşanmayan Meydan Mahallesi, depremden etkilenenlere kucak açtı. Mahalle Muhtarı Ramazan Güneş, “Depremde mahallemizde bir kişinin bile burnu kanamadı” dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden en az etkilenen Meydan Mahallesi'nde sadece cami minaresinin ucu yıkıldı. 11 bin nüfusu olan tek ve iki katlı evlerden müteşekkil mahalle yaşanan depremlerde yıkıma uğramadı.

Geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşümde evlerinin kat karşılığı kentsel dönüşüm projesini kabul etmeyen mahalle sakinleri ile ilgili yerel basında haberlerin çarpıtarak kentsel dönüşüme karşı çıkan mahalle olarak lanse edilmesi ve mahallede çok sayıda ölen insan olduğunun iddia edilmesine tepki gösterdiler.

Mahalle Muhtarı Ramazan Güneş, “Mahallemizde depremde bir kişinin bile burnu kanamadı. Ufak tefek çatlaklar var ama hamdolsun iyiyiz ve biz bu süreçte mahalle olarak depremde evleri yıkılan birçok aileyi ağırlıyoruz. Mahallemiz ve şahsım hakkında çıkan yalan haberleri kabul etmiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden İzzettin Öztürk ise depremler sonrası mahalle de 1 tane evin yıkılmadığını isteyenin gelip inceleme yapabileceğini ifade etti.