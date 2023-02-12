İskenderun'dan 161'inci saatte güzel haber: 50 yaşındaki kadın kurtarıldı

Depremin 161'inci saatinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Türkiye'yi derinden sarsan depremde 7'nci gün olmasına rağmen gün boyu peş peşe güzel haberler geldi. Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay İskenderun'da ise 161'inci saatte arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. İlçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Hacıalioğlu Apartmanı enkazında AFAD koordinesinde İspanya Arama Kurtarma ekibinin de katılımıyla çalışma yapıldı. Ses alınarak yer tespitinin ardından ekipler yaklaşık 8 saat yoğun mesai harcayarak 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış'a ulaştı. Enkazdan çıkarılan ve oluşturulan insan koridoru ile ambulansla ulaştırılan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışması aralıksız sürüyor.