İskenderunspor - Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası arbede çıktı

Lig 2. Grup'ta 1-1 sonuçlanan İskenderunspor-Darıca Gençlerbirliği maçı sonrası olaylar çıktı.

Ligde zirve takibini sürdüren ikinci sıradaki İskenderunspor, son iki haftada aldığı seri galibiyetler ile haftaya küme düşme potasının bir basamak üzerinde 15. sırada giren Darıca Gençlerbirliği'ni konuk etti. 5 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında konuk takım Nebi'nin attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi takımdan İrfan Başaran kırmızı kart gördü. İskenderunspor sahada 10 kişi kalmasına rağmen Osman Şahin'in 90+5'te attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. İskenderunlu futbolcular rakip takımın yedek kulübesinin önüne giderek el hareketleri yapınca ortam gerildi. Uzatma süresinin bitiminin ardından iki tamını oyuncuları ve teknik ekibi arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin devreye girmesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alındı. Bazı taraftarlar şeref tribünündeki sehpayı sahaya attı.

Maçın hakemleri ve rakip takımın futbolcuları polisin kontrolü altında soyunma odasına gitti.