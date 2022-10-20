İskenderunspor'da Riekerink ile yollar ayrıldı

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2021 yılında kulübümüzde CEO olarak göreve başlayan takımımızın başarısı adını büyük bir çaba sarf eden Jan Olde riekerink ile karşılıklı anlaşarak dostane bir şekilde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Öncellikle Riekerin'in kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesi ile bu ayrılığın gerçekleşmiş olduğunu belirtmek isteriz. Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüzün ve başkanımız Hakan Bolat'ın ortaya koyduğu projelere her zaman inanan ve tecrübesi ile de bu çalışmaları geliştiren Riekerink'e minnettarız. Jan Olde, takımımızın 26 yıl sonra yeniden 2.Lig'e yükselmesine ve akademimizin yeniden yapılanmasına da büyük katkılar sunarak önemli çalışmalara imza atmıştır. Riekerink'e kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetleri ve katkıları için çok teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" ifadelerine yer verdi.