İstanbul Oyuncak Müzesi Hatay'a geliyor

Şair-Yazar Sunay Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık arttırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki 400'den fazla oyuncak “Oyuncak: Uygarlığın Mirası” sergisinde Hataylılarla buluşacak.

2 ay boyunca sürecek olan sergi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyaretçilere kapılarını açacak.

Sadece yer aldığı toplumun oyuncak ve oyuncak tarihini değil ortak mirasın eserlerinin de sergilendiği oyuncak müzesi ile ziyaretçiler oyuncak tarihiyle birlikte dünya tarihini de öğrenme şansı yakalayacak.

Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, bebek evlerinde mimarinin değişim ve gelişimi, tren oyuncakları bölümünde ise sanayi devrimi, teknolojinin gelişimi, geçmiş dönemlerdeki sosyal yaşam biçimleri, modanın tarihi gibi birçok konu oyuncakların dilinden anlatılıyor.

Sunay Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gösterilerini ise 23 Nisan Cumartesi günü Expo 2021 Antakya, 24 Nisan Pazar Günü ise Arsuz alanında sergileyecek.

3 kuşağın da bir arada vakit geçirebileceği, çocukların gelişimi için büyük önem taşıyan oyuncakların bulunduğu sergi 500 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olup bu zamana kadarki en kapsamlı sergi özelliğini taşıyor.