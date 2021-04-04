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İstanbul'daki evinde ölü bulunan Şükriye toprağa verildi

Oyuncu olmak ve okumak için gittiği İstanbul’daki evinde ölü bulunan Şükriye Bulgurcu, memleketi Hatay’da toprağa verildiÜniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi Hatay’dan İstanbul’a giderek, Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, iki gün önce Küçükçekmece’deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Oyuncu olmak ve okumak için gittiği İstanbul'daki evinde ölü bulunan Şükriye Bulgurcu, memleketi Hatay'da toprağa verildi


Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2013 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a giderek, Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, iki gün önce Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Yapılan otopsinin ardından cenazesi memleketi Hatay'a gönderilen Bulgurcu, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

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