İSTE'ye yapılacak caminin protokolü imzalandı

İSTE personeli ve öğrencileri tarafından bir süredir yapılması istenilen cami için, İskenderun Teknik Üniversitesi yönetimi devreye girdi. İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay Valiliği ve İskenderun ilçe Müftülüğü arasında bir protokol imzalandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın makamında geçtiğimiz gün yapılan protokol törenine, İSTE Rektör Vekili Prof. Dr. Tolga Depci ve İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci katılım sağlarken, taraflar İSTE Hacı Mehmet Karatoyuk Camiinin hayırlı olması temennisinde bulunarak katkı sağlayan hayırsever Karatoyuk ailesine teşekkür ettiler.

İSTE Hacı Mehmet Karatoyuk Cami hakkında detaylar

Selçuklu Mimarisi tarzında yapımına İSTE Merkez kampüste 1 aya kadar başlanacak olan İSTE Hacı Mehmet Karatoyuk Camiinin, 2021 yılının sonuna doğru açılması planlanırken toplam camii alanının 8915 m2 olacağı ve kapalı alanın 715 m2'yi kapsayacağı öğrenildi. Camii avlusunda revakların alanı ise proje de 1087 m2 şeklinde planlanırken, tek minareli olacak camide hakim olan renk ise hem iç mekan hem de dış mekanda ağırlıklı olarak açık renkler olacak. İSTE Hacı Mehmet Karatoyuk Camiinin avlu girişi 1 ön ve 2 yan cephe olmak üzere toplam 3 ayrı kapıdan olurken, burada bir estetik şadırvan ibadete gelenleri girişte karşılayacak. Pandemi koşulları dışında normal zamanda camiinin kapalı mekânında bin 500, açık alandaysa 2 bin kişi olmak üzere, toplamda 3 bin 500 kişi ibadetini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilecek. Kampüs içerisinde camii ulaşımını araçlarıyla yapacaklar içinde yan kısımda açık bir otopark alanı bulunacak. Selçuklu mimarisi tarzında yapılacak olan İSTE Hacı Mehmet Karatoyuk Camiinin açık alanında yer alan revak bölümünde yapılacak olan küçük düzenlemelerle buralar ihtiyaç halinde taziye yeri, kütüphane ve ders çalışma odaları olarak da kullanılabilecek.