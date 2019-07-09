İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İsviçre'den gelen karı koca denizde boğuldu

İsviçre’den memleketleri Hatay’ın Arsuz ilçesine gelen karı koca, akşam saatlerinde serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğuldu.

İsviçre'den memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesine gelen karı koca, akşam saatlerinde serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğuldu.


İsviçre'den memleketleri Hatay'ın Arsuz ilçesine gelen Cennet ve Hüseyin İyigüven çifti, akşam Karaağaç TMO eski tesisleri arasındaki bölgede denize girdi. Denizin dalgalı olduğu bölgede yüzen çift, derinliğin boylarını geçtiği noktada dalgalara kapılması sonucu çırpınmaya başladı. Çevredekilerin kurtarmak için mücadele verdiği çift güçlükle sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen karı kocayı kurtaramadı.


Boğularak can veren karı kocanın cesetleri yapılan incelemenin ardından Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.