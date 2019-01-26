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İtfaiye personeli yangın söndürme çalışmalarında yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangına müdahale eden bir itfaiye personeli yüksekten aşağı düşerek yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nin yakınlarında bulunan sit alanında bitki örtüsü yangını meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken bir itfaiye personeli yüksek yerden aşağıya düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan itfaiye personeli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale devam ediyor.

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