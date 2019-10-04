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İtfaiyeden minik öğrencilere eğitim

Hatay’da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine yangın durumunda alınacak tedbirler konulu eğitim verdi.

Hatay'da itfaiye ekipleri anaokulu öğrencilerine yangın durumunda alınacak tedbirler konulu eğitim verdi.


Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde bulunan Narlıca Anaokulu'nda minik öğrencilere yangın durumunda alınacak tedbirler konulu eğitim verdi.


Minik öğrencilerle bir araya gelen itfaiye ekipleri önce minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. Daha sonra minik öğrencilere alınacak tedbirleri anlatan ekipler son olarak da güvenli alanda açılan ufak ateşle, yangın söndürme tekniklerini öğrencilere gösterdi.

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