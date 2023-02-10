İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir ekipleri depremin 102. saatinde bir canı daha kurtardı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102’nci saatinde Hatay’da yer alan Melek apartmanından bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin 102'nci saatinde Hatay'da yer alan Melek apartmanından bir yurttaşı daha enkaz altından kurtardı.


Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma ekiplerini afet bölgesine gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, enkaz altındaki canları kurtarmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin en ağır yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi 597 sokakta yer alan Melek apartmanından Yusuf Şahin isimli kişiyi enkaz altından kurtardı. Yusuf Şahin hızla hastaneye sevk edilirken, ekipler aynı apartmanda yaşam belirtisi veren diğer kişileri kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.