Jandarma öğrencileri bilgilendirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Trafik Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde öğrencileri bilgilendirdi.

Trafik Haftası dolayısıyla okulları ziyaret eden Samandağ İlçe Jandarma trafik ekipleri, Karaçay Bedi Sabuncu Anadolu Lisesinde Stant açılarak öğretmen ve öğrencilerin trafik kuralları ve kazaları konusunda farkındalıklarını artırıcı bilgilendirme yaptı.

Hafta boyunca ziyaretlerin devam edeceği belirtilirken, öğrencilere okul güvenliği, servise binme ve emniyet kemeri takılmasıyla ilgili broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirici afişlerle trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" projesi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.