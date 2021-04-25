Jandarma silahla yaralanmış kartal buldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı kartal bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki devriye esnasında tarım arazisinde yaralı bir kartal buldu. Sol kanat ve ayağı ateşli silah kullanılması sonucu kırılan, soğuk ve açlıktan bitkin düşen kartala ilk müdahaleyi Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yaptı. Yaralı kartal, tedavisi yapılmak üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.