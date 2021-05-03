Jandarma tam kapanmada sokak hayvanlarını unutmadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu, parktaki kuşlar için yem bıraktı.

Dörtyol ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yaşama alanlarına mama ve yem bıraktı.

Jandarma ekipleri, Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) iş birliğinde yaptıkları çalışmada Yeşilköy Atatürk Parkı ve Numune Evler Mahallesi Cevdet Çakmur Caddesi sahil bölgesindeki sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, parktaki kuşlar için ağaçların altına yem bıraktı

YAKORDER Başkanı Mustafa Özer, jandarma ekiplerine yaptıkları çalışma dolayısıyla teşekkür ederek, herkesin özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istedi.