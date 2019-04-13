Jandarma Uzman Çavuş Murat Semerci İskenderun'da toprağa verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak uçurumdan dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Murat Semerci memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ve burada yapılan otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere İskenderun ilçesine getirilen Jandarma Uzman Çavuş Murat Semerci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşlarının omuzların da Hacı Şerif Tosyalı Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından Jandarma Uzman Çavuş Murat Semerci sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, AK Parti Hatay milletvekilleri, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Semerci'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.