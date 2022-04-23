İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan çocuklara 23 Nisan etkinliği

Hatay’da Jandarmanın eğitimli köpekleri hünerlerini çocuklar için sergiledi.

Hatay'da Jandarmanın eğitimli köpekleri hünerlerini çocuklar için sergiledi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığını tarafından , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle etkinlik düzenlendi.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Hatay İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden, Antakya Şehit İlker Uylaş Anaokulu öğrencilerine özel eğitimli köpekler tarafından gösteriler yapıldı.


Öğrencilere jandarma boyama kitabı ve okuma kitapları hediye edildi.

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