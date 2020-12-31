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Jandarmadan eve kumar baskını

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden H.A. isimli şahsın evinde kumar oynattığı ihbarı alan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Jandarma ekipleri, eve yaptıkları baskında 1 masa etrafında 6 şahsın kumar oynadıklarını belirledi. Masa üzerinde bulunan bin 405 TL para ve 426 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.


Baskında ev sahibi H.A.'ya kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek suçundan adli işlem yapılırken, diğer 6 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

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