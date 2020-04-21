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Jandarmadan küçük kıza doğum günü sürprizi

Muğla’da çalışan Hataylı babanın isteğini yerine getiren jandarma ekipleri, 10 yaşındaki Hatice Kübra Gök’e doğum günü sürprizi yaptı.

Muğla'da çalışan Hataylı babanın isteğini yerine getiren jandarma ekipleri, 10 yaşındaki Hatice Kübra Gök'e doğum günü sürprizi yaptı.


Muğla'da işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Adem Gök, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler ve şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan küçük kızının doğum gününü kutlamak için jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, 10 yaşındaki Hatice Kübra Gök'e pastalı sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.


Jandarmanın jesti karşısında çok mutlu olan Hatice Kübra, doğum gününü kutlayan jandarma personeline teşekkür etti. Ekiplerin “Bir şey söylemek ister misin?” sorusuna ise küçük kız, “Başarılar ve sağlık diliyorum” diyerek cevap verdi.


Muğla'da işçi olarak çalıştığını belirten Adem Gök, "İller arası seyahat kısıtlaması nedeniyle iş yerinden çıkamadığımız için kızım doğum gününde yayında olamadığım için jandarmadan bir yardım talebinde bulundum. Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı yardım talebimi memnuniyetle karşıladılar. Sağ olsunlar Jandarma Komutanlığı ekipleri kızımı doğum gününde yalnız bırakmayarak sürpriz şekilde doğum gününü kutladılar. Tüm Jandarma Komutanlığına teşekkür ederim. Milletin yanında olduklarını daima gösterdiler” diye konuştu.


Gök ayrıca, “Kızım doğum gününde yayında olamadığım için senden özür dilerim. Umarım doğum günü hediyemi beğenmişsindir” dedi.

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