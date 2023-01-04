Jandarmadan öğrencilere siber farkındalık eğitimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde lise öğrencilerine siber suçlarla mücadele, siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık bilinçlendirme eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitim faaliyetleri çerçevesinde görevli jandarma personelleri tarafından Dörtyol Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan 350 öğrenci ve 15 öğretmene, siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, oltalama, yasadışı bahis, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.