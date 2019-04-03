Jandarmadan öğrencilere simülasyonlu trafik eğitimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince öğrencilere simülasyon aracı ile trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Ekiplerince organize edilen trafik eğitimine sorumluluk bölgelerinde bulunan 22 okuldan öğrenciler katıldı.

Jandarma Trafik Timinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Nurettin Babur, öğrencilere kara yolu trafiği nedir, temel trafik ve uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve kullanılması, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yaya ve okul geçitlerindeki geçiş kuralları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, ışık ve sesli işaretlerin ne anlama geldiği hakkında öğrencilere uygulamalı olarak bilgilendirme yaptı.

Trafik eğitimine katılan öğrencilere komutanlığın bahçesinde, Jandarma Trafik Ekipleri nezaretinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı simülasyon aracı ile uygulamalı olarak emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı.

Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, eğitime katılan öğrenciler ile sohbet etti. Bulacak, trafik kurallarını en iyi şekilde öğrenerek yaşamları boyunca uymalarını, uymayanları da uyarmaları da ikaz etmelerini konusunda tavsiyelerde bulundu.

Eğitime katılan öğrencilere üzerinde “öncelik yayanın” tişörtleri ile “Dur” ve “Geç” yazılı trafik levhaları dağıtıldı. Ardından öğrencilere jandarma komutanlığınca yemek ikramında bulunuldu.

Trafik eğitimlerinin okullarda yaygınlaştırılarak devam edileceği belirtildi.