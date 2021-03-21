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Jandarmadan radar ve drone destekli denetim

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, jandarma ekipleri radar ve drone destekli trafik ve maske denetimi yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, jandarma ekipleri radar ve drone destekli trafik ve maske denetimi yaptı.


Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ Çevlik sahilinin 8 noktasında konuşlanan ekipler radar ve drone desteği ile denetim yaptı. Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hafta sonu olması sebebiyle araç geçiş yoğunluğu olan noktalarda hız, emniyet kemeri, cep telefonu, sürücü belgeleri ve maske takılıp takılmadığını kontrol etti. Ayrıca korona virüs kuralları kapsamında yaya devriyesi ile sahil içinde ve iş yerlerinde maske denetimi gerçekleştirdi.

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