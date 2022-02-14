Jandarmadan sokak hayvanlarına mama ve su desteği

İçişleri Bakanlığının ‘Hayvanların Korunması' konulu genelgesi doğrultusunda ve kış mevsiminin getirmiş olduğu zor koşullarının günlük hayata olumsuz etkileri dolayısı ile jandarma ekipleri, barınma ve beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti yürüttü.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) desteğiyle, Kırıkhan, Hassa, Kumlu, Reyhanlı, Defne ve Antakya ilçelerinde park, bahçe ve orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 40 ayrı noktaya 250 kilogram mama, yem ve su bıraktı.

Kış mevsimi boyunca sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileriyle sokak hayvanlarına yönelik planlanan noktalara mama, yem, yiyecek ve su bırakılmaya devam edileceği belirtildi.